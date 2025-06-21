Esenyurt'ta Bodrum Katında Yangın: 1 Yaralı, 13 Dumandan Etkilendi

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan 1 kişinin yaralandığı, 13 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede bodrum katın tamamını saran ve giriş kata da sıçrayan yangında duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar pencerelere çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araç yardımıyla üst katta mahsur kalanlar tahliye edildi, bazı vatandaşlar da gaz maskesi takılarak merdivenlerden aşağı indirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.