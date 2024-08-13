Esenyurt'ta bir zincir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Esenyurt'ta bir zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçaburgaz Mahallesi 1584. Sokak'taki zincir marketin deposunun bahçe kısmında bulunan plastik paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.