Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 32 katlı rezidanstan bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, düşen Özge Binnur O'nun (19) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kadının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Esenyurt, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title