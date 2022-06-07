Esenyurt'ta bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Esenyurt'ta bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü İstanbul Esenyurt'ta bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Esenyurt'ta bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 2274. Sokak'taki bir zincir marketin deposunun üst katında soğutma motorundan kaynaklı olarak yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı katta bulunan çalışanlar, yangın merdivenini kullanarak aşağıya indi ancak zemin kattaki çıkışın kilitli olması nedeniyle burada mahsur kaldı. Çalışanlar, dışarıdaki bir kişinin asma kilidi kırmasının ardından çıkabildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çalışanların yangın merdiveninde mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / Güncel Güncel Haberler

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