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Esenyurt'ta bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

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Esenyurt'ta bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde bir binadaki evde silahla öldürme ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, evde M.A.P'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini ve şüphelilerin kaçtığını belirledi.

Polis, elinde silahla kaçan şüphelinin İ.Y. olduğunu, evde bulunan arkadaşlarıyla aralarında "kız meselesi" yüzünden tartışma çıktığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu cinayet şüphelileri İ.Y, M.İ, O.K. ve K.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin sorgulamasında, M.A.P. ve M.İ'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan cinayetin işlediği eve giren şüpheliler güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zanlıların eve gelişleri ve olay sonrasında kaçışları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Güvenlik Adliye Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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