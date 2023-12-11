Esenyurt'ta bir kişiyi öldürüp iş yerini yaktığı iddia edilen 6 sanığın, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Esenyurt'ta bir kişinin öldürülmesi ve iş yerinin yakılması davasında müebbet hapis istemi

Esenyurt'ta bir kişiyi öldürüp iş yerini yaktığı iddia edilen biri firari 6 sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Servet Tevetoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 17 Ocak 2017'de Yüksel Çelik'e ait iş yerine otomobille gelen silahlı kişilerin, burada çalışan Ercan Gönülkırmaz'ı ateş ederek öldürdükleri, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi de dökerek iş yerini ateşe verdiklerini anlattı.

Mütalaada, 2016 yılında adı farklı olan aynı iş yerinde Tayfun Özagin isimli kişinin husumetlisi Muhammet Karakoç tarafından öldürüldüğü ve bununla ilgili davanın da ağır cezada görüldüğü ifade edildi.

Sanıklardan Akın Özagin'in, öldürülen Tayfun Özagin'in ağabeyi, diğer sanıklar Nihat ve Murat Budak'ın da dayısı oldukları belirtilen mütalaada, sanıklardan Servet Tevetoğlu ve Arif Rasim Topçu'nun ise diğer sanıklarla ticaret yaptıkları anlatıldı.

Mütalaada, olayın her ne kadar farklı ağır ceza mahkemesinde görülen konuyla ilgili kan gütme saikiyle işlendiği gerekçesiyle dava açılmış ise de buna dair somut bir delilin elde edilemediği kaydedildi.

Sanıkların soğukkanlılıkla fikir ve eylem birliği içerisinde, bir plan dahilinde hareket edip mala zarar vererek maktul Ercan Gönülkırmaz'ı tasarlayarak öldürdükleri aktarılan mütalaada, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topcu, Turgay Tokur, Nihat Budak ve Murat Budak'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sekizer aydan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki yakalama emrinin ve kırmızı bültenin infazının beklenmesine karar verdi.

Sanıklar ile avukatlarına savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye iki otomobille gelen silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatılıyordu.

Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği kaydediliyordu.

Sanıklar Nihat Budak ile Murat Budak'ın da eylemin hazırlayıcısı oldukları öne sürülen iddianamede, 6 sanığın "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl sekizer aydan dokuzar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.