Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Haberler

Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde yer alan çardakta oturan bir grup ile yanlarına gelen üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçede oturanlardan Ayşe T. darbedildi. Darp olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler C.A, E.A. ve Z.A'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, iki grup arasında önceki tarihlerde çocuk meselesinden tartışma yaşandığı ve husumet oluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve Z.A. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel Esenyurt Güncel Haberler

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