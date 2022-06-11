Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta bir demir fabrikasında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Esenyurt'ta bir demir fabrikasında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Alınan bilgiye göre, Orhan Gazi Mahallesi'nde bulunan Isıso Sanayi Sitesi'ndeki bir demir fabrikasının içindeki 3 makine henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle fabrika içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliyesi devam ediyor. AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel Güncel Haberler

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