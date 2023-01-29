Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler İstanbul Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu. İstanbul Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu. Süleymaniye Mahallesi 746. Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu. Kaynak: AA / Güncel Süleymaniye Mahallesi Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler

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