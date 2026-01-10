Haberler

Esenyurt'ta bir dairede patlama

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir binanın giriş katında patlama meydana geldi.

Esenyurt'ta bir binanın giriş katında patlama meydana geldi.

Şehitler Mahallesi 2603. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü.

Olay nedeniyle hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.

Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
