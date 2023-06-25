Esenyurt'ta bir binanın depo olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı
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Ayasofya Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında aydınlatma malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Esenyurt'ta bir binanın depo olarak kullanılan giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayasofya Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında aydınlatma malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel