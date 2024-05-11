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Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Mehterçeşme Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında çatıdan düşen parçalar nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıdan düşen parçalar nedeniyle sokakta park halindeki bir araçta hasar oluşurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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