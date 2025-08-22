Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt'ta meydana gelen ve sosyal medyaya "Bıçaklı kavga" olarak yansıyan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli C.D'nin bir işyerinde bulunan kadınlar M.S.M.A ve A.L'yi dışarı ittiği ve ardından M.S.M.A'yı bıçakla kolundan yaraladığı tespit edildi.

Polisin yakaladığı şüphelinin, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.