Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli C.D'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar kapsamında, C.D'nin önce kadınları dışarı ittiği ve ardından M.S.M.A'yı yaraladığı belirlendi.

Esenyurt'ta bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt'ta meydana gelen ve sosyal medyaya "Bıçaklı kavga" olarak yansıyan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli C.D'nin bir işyerinde bulunan kadınlar M.S.M.A ve A.L'yi dışarı ittiği ve ardından M.S.M.A'yı bıçakla kolundan yaraladığı tespit edildi.

Polisin yakaladığı şüphelinin, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
