Esenyurt'ta bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Esenyurt'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 41 yaşındaki Ersin Alataş hayatını kaybetti. Olayın ardından M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 41 yaşındaki bir şahıs, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi 3050 Sokak'taki bir binada kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, Ersin Alataş'ın (41) yerde hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bıçaklanan Alataş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Elinden yaralı ve üstü kanlı halde olan H.K. (37) ile görüşen ekipler, aralarında çıkan tartışmada M.D.'nin (33) Alataş'ı bıçakladıktan sonra kaçtığını tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada M.D. yakalandı.

Gözaltına alınan M.D. ve H.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden Alataş, M.D. ve H.K.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Haberler.com
500

