Esenyurt'ta Bıçakla Öldürme Davasında Beraat Kararı

Esenyurt'ta, 6 yıl önce komşusu Nazlı Dere'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 2 kardeşin beraatına karar verildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Çetin ile tutuksuz yargılanan ağabeyi Salih Çetin ve avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Enes Çetin, olayı İbrahim Toptaş'tan öğrendiğini iddia etti.

Toptaş'ın ailesinin kendilerinin bu işe karıştırılmasını istemediklerini için sonradan beyanını değiştirdiğini, kolundaki yara izinin davayla bir ilgisi olmadığını savunan Çetin beratını istedi.

Sanıklardan Salih Çetin de savunmasında beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "konut dokunulmazlığını ihlali", "nitelikli hırsızlık" ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlardan yargılanan sanık Enes Çetin'in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeter, somut, gerçekçi ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği, atılı suçları işlediği sabit görülmediği gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Diğer sanık Salih Çetin'in de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beraatı kararlaştırıldı.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim Enes Çetin'in iş yerinde çalışırken temizlediği bıçaklardan birisinin sol bileğine isabet etmesi sonucunda yaralandığını, ikamet ettiği apartmanın önünde toplanan mahalleliden maktulün bıçaklandığı yerleri öğrendiğini, maktulün evine hırsızlık maksadıyla girmediğini, maktulü öldürmediğini ve eşyasını çalmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ancak Çetin'in bileğindeki yarayla ölenin vücudunda tespit edilen kesici ve delici alet yaraları ile kesik vasıftaki yaraların aynı kesici delici aletle oluşturulmasının mümkün olduğu kanaatine vardığını ifade etti.

Hakim, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu, bu nedenle sanığın cezalandırılması ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesi görüşünde olduğunu bildirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çetin'in "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

Sanık Salih Çetin'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.