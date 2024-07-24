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Esenyurt'ta Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta kapüşonlu bir şüpheli, berber dükkanına silahla saldırdı. Saldırıda yan yana bulunan 3 iş yerine kurşun isabet ederken yaralanan olmadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kapüşonlu bir şüpheli, berber dükkanına silahla saldırdı. Saldırıda yan yana bulunan 3 iş yerine kurşun isabet ederken yaralanan olmadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz Pazartesi akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kapüşonlu bir kişi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan berber dükkanına ateş açtı. Çevredekilere aldırış etmeden peş peşe ateş eden saldırgan daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda yan yana bulunan 3 iş yerine kurşun isabet etti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından polis çalışma başlattı. Olay yerine yürüyerek gelen daha sonra ise koşarak uzaklaşan saldırganın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin silahla art arda ateş ettiği ve kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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