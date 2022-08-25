Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA

Güncel Haberler

ESENYURT'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu.

ESENYURT'ta yağış sonrası yine aynı mahalle ve aynı sokakta sel oldu. Ev su altında kalan daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur yağışı etkili oldu. Esenyurt'ta da etkili olan yağış nedeni ile ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi. Kuvvetli yağışta, Pınar Mahallesi'nde yine aynı noktada sel meydana geldi. Bir çok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.

Sel sonrası bölgeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a, mağdur olduğu belirten daire sahibi tepki gösterdi. Daha önceki selde de evi zarar gören İsmail Uyruk, Başkan Bozkurt'a 'Benim yüzümü hatırladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartışırken Başkan Bozkurt, Uyruk'a 'Siyaset yapıyorsun" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Bozkurt su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title