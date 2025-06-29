Esenyurt'ta Bebek Bezi Fabrikasında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta Bebek Bezi Fabrikasında Yangın Çıktı
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Esenyurt'taki bebek bezi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yok.

ESENYURT'ta başta bebek bezi olmak üzere ıslak mendil, hijyenik ped ve hasta bezi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi'ndeki Isıso Sanayi Sitesi D Blok'ta bulunan fabrikada çıktı. Bebek bezi başta olmak üzere ıslak mendil, hijyenik ped ve hasta bezi üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Hadımköy, Bahçeşehir ve Kıraç itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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