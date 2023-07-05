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Esenyurt'ta Banka Şubesine Hırsızlık Girişimi

Esenyurt'ta Banka Şubesine Hırsızlık Girişimi

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İstanbul Esenyurt'ta bir banka şubesine duvarı delerek giren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin aynı binadaki başka bir iş yerinden de çaldığı tespit edildi.

İstanbul Esenyurt'ta duvarı delerek girdiği bir banka şubesinden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir bankanın gece saatlerinde güvenlik alarmının çalması üzerine olay yerine gitti.

Bankanın güvenlik görevlisiyle birlikte inceleme yapan ve içeriye birinin girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, banka şubesinin bulunduğu binada araştırma başlattı.

Binada arama yapıldığı sırada yangın merdiveninde bir kişinin saklandığını gören ekipler, şüpheli Emre M'yi (29) gözaltına aldı.

Banka şubesine binanın ikinci katının duvarını delerek girdiği belirlenen şüphelinin aynı binadaki başka bir iş yerinden de dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirilen ve hakkında daha önce 21 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Esenyurt Banka Güncel Haberler

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