Esenyurt'ta Banka Şubesine Giren Hırsız Yakalandı

Esenyurt'ta bir banka şubesine duvarı delerek giren hırsız, alarm sesini duyunca yangın merdivenlerinde saklandı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık anları da ortaya çıktı.

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bankanın güvenlik görevlisi ile yapılan görüşmede bankada kasanın üzerinde bulunan 160 liranın alındığı ve etrafın karıştırıldığı tespit edildi. Polis şüphelilerin halen binada olma ihtimaline karşılık inceleme başlattı. Yapılan araştırmada binanın yangın merdiveninde saklanan şüpheli Emre M.(29) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Emre M.'nin daha önceden 21 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin binanın ikinci katından duvar delerek bankaya girdiğini ayrıca aynı binada bulunan bir başka iş yerinden bir laptop bilgisayar, tablet ve bin 40 lira çaldığı tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yakalanan çaldığı eşya ve paralar sahiplerine teslim edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan Emre M. Adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.