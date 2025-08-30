Esenyurt'ta Balkondan Silah Sıkan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin balkonuna tüfekle çıkan bir kişi ve beraberindeki bir şüpheli gözaltına alındı. Olay sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi.

Esenyurt'ta bir kişinin apartman dairesinin balkonuna tüfekle çıktığı görüntülere ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta dün bir apartman dairesinin balkonundan aşağı silah doğrultulduğu ve çevrede bağrışmaların duyulduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Silah sahibi Z.B. (32) ile A.I'yı (30) gözaltına alan polis, ruhsatsız tüfeğe ve 34 fişeğe de el koydu.

Şüphelilerden A.I. adli makamlarca serbest bırakılırken, Z.B'nin "silahlı tehdit", "hakaret", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
500
