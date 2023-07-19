Esenyurt'ta Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Öldürdü

Esenyurt'ta bir baba, karısına bıçak çeken oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan şüpheli baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ESENYURT'ta iddiaya göre bir baba, karısına bıçak çeken oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan şüpheli baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Esen Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Umut Erkut bilinmeyen nedenle eşiyle tartıştı, ardından bıçak çekti. Bunu duyan baba Mustafa Erkut, oğlunun yaşadığı 3'üncü kattaki dairesine giderek oğluyla tartışmaya başladı. Daha sonra babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, can havliyle bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru inmeye çalıştı. Umut Erkut, giriş katta kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli baba polis ekiplerine teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sürerken acılı anne ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Umut Erkut'un cenazesi, incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.