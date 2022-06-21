ESENYURT'TA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL YAN DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan devrildi.
"VİDEO HALA KAYITTAYDI"
Turda'yı çıkardıktan sonra telefonunda videonun açık olduğunu gören Hasan Aydın, "Ben işten çıkmıştım, evime gidiyordum. Bu sırada otomobil çok süratliydi. Sol taraftaki bariyere vurunca, savruldu direğe vurdu. Direğe vurunca da ters döndü. Ben karşıda yürüyordum. 3-4 kişi daha geldi. Sürücüyü araçtan çıkardık. Telefonunu da aldık. Baktık video hala kayıttaydı. Büyük bir ihtimalle kayıt yapıyordu" dedi.
Görüntü dökümü:=============-Yan dönen otomobil-Oluşan trafik yoğunluğu-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri-Kaza sonrası otomobilden düşen parçalar-Hasan Aydın ile röp
-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel