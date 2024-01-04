Esenyurt'ta AVM'de Çalışanların Cep Telefonlarını Çalan Zanlı Yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta alışveriş merkezindeki mağazalardan çalışanların cep telefonunu çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İlçedeki bir AVM'de mağazalara müşteri gibi giren bir şüphelinin, buradaki çalışanların cep telefonlarını çaldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

AVM'de inceleme yapan sivil ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheli Y.P'yi alışveriş merkezinde yakaladı.

Hakkında 19 suç kaydı bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, şüphelinin AVM'deki bir dükkanda kasanın yanında bulunan cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.