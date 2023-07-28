Esenyurt'ta Aşura Kardeşlik Programı Düzenlendi

Esenyurt'ta, Kerbela Şehitleri'ni anmak amacıyla 'Aşura Kardeşlik' programı düzenlendi. Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Zulme boyun eğmeyen, canlarını ortaya koyan herkesi, Hazreti Hüseyin'in kişiliğinde saygıyla, minnetle anıyorum. Bugünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız" dedi.

İmam Ali Vakfı ve Esenyurt Sefinet-ün Necat Gençliği tarafından düzenlenen programda, birlik beraberlik mesajları verildi. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, belediye başkan yardımcıları, ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"UNUTURSAK İNSANLIĞIMIZI UNUTURUZ"

Programda konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şunları söyledi:

"Bizim topraklarımız için çok önemli bir gün. İnsan olmanın ne olduğunu yaşamıyla, ailesiyle, ailesinin yaşamıyla ödemiş bir kişiliğin katledildiği bir günün yıl dönümü olduğu için önemli ama sadece mesele onun haksızlığa karşı duruşu değil, bize giderken bıraktıklarıdır. Bunu asla ve asla unutmamamız lazım. Eğer birlik beraberlik içinde bu dünyada yaşamak istiyorsak, adalete inanıyorsak, birbirimize değer veriyorsak, birbirimizin de düşüncelerine, değerlerine önem veriyorsak bugünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Gençler, bunu yapmak için elleriyle bağırlarını döverek o acıyla hatırlattırıyorlar. Kadınlar, her bir gözyaşında, her bir damlada onu bize hatırlatıyor. İnsanlığa düşen, bize düşen de bu acıları asla ve asla unutmamak, unutturmamak. Unutursak insanlığımızı unuturuz. O zaman yaşamanın da bir anlamı kalmaz. Ben, bu matem gününde zalimleri kınıyorum."