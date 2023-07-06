ESENYURT'ta Askılık Fabrikasında Yangın Çıktı

ESENYURT'ta askılık üretimi yapan bir fabrikanın 4. Katında ve çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

-ESENYURT'ta askılık üretimi yapan bir fabrikanın 4. Katında ve çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale etmesiyle yangın, söndürüldü.<