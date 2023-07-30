Esenyurt'ta Asayiş ve Huzur Denetimi Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt genelinde Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 112 polis memuru ile asayiş ve huzur operasyonu gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere, 6 dron ve bir polis helikopteri de havadan destek verdi.