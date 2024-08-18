Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasında 6 Kişi Gözaltına Alındı
Esenyurt İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 150 araç ve 40 motosiklet denetlendi, 525 kişiye GBT kontrolü yapıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü çeşitli suçlardan aranıyordu ve uyuşturucu ele geçirildi.
Esenyurt'ta dün yapılan asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.
Esenyurt İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Balıkyolu Mahallesi'nde dün 18.30-21.30 saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 150 araç ve 40 motosiklet denetlendi, 525 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 7 sürücüye para cezası kesti.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.
Yapılan aramalarda 3 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.