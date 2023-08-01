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Esenyurt'ta Asayiş Uygulamasında 2 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, diğer kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi. İki şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polisin asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt'ta halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükünunun sağlanması amacıyla, 4 aşamalı olarak "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi. Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Bağlarçeşme Mahallesi'nde yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi. İki şahıs ekiplerce gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Esenyurt Güncel Haberler

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