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Esenyurt'ta Asayiş Denetimleri: 8 Gözaltı

Esenyurt'ta Asayiş Denetimleri: 8 Gözaltı
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, 20 farklı noktada yapılan denetimlerde 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların bir kısmının hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 20 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı. Gün içerisinde mobilize ekiplerin sürekli yer değiştirerek yaptığı denetimlerde, hakkında çeşitli suçlardan aranması olan 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerden birinin 11 yıl, diğerinin ise 12 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Devriye Ekipleri, Trafik Ekipleri ve Asayiş Büro Ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 20 ayrı noktada ve mobilize ekiplerin sürekli yer değiştirerek yaptığı uygulamalarda yüzlerce araç ve kişi denetlendi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı. 570 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimde aranması bulunan 8 kişi gözaltına alındı. 435 araç ve motosikletinde bilgileri kontrol edilerek, arama yapıldı.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında dolandırıcılıktan 11 yıl 3 ay ve hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüleri de yakaladı. Hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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