Esenyurt'ta Asayiş Denetimi: Aranması Olan Kişiler Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta yapılan asayiş denetiminde aranması olan kişiler gözaltına alındı. Denetim sırasında tabanca ve kesici alet ele geçirildi. Toplamda 17 bin 331 lira para cezası kesildi.

ESENYURT'ta 5 ayrı noktada yapılan asayiş denetiminde, aranması olan kişiler gözaltına alındı. Denetim sırasında tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta 5 ayrı noktada denetim yapıldı. Demetim sırasında, durdurulan araçlar didik didik arandı. Aranması olan birçok kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler saat 23.00'e kadar sürdü.