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Esenyurt'ta Asayiş Denetimi: 9 Kişi Yakalandı, 201 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Esenyurt'ta Asayiş Denetimi: 9 Kişi Yakalandı, 201 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı
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Esenyurt'ta yapılan genel asayiş denetiminde arama kaydı bulunan 9 kişi gözaltına alındı, trafik ihlali yapan 23 araca toplam 201 bin 265 lira ceza kesildi. Ayrıca, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi de yakalandı.

Esenyurt'ta yapılan genel asayiş denetiminde farklı suçlardan aranmaları bulunan 9 kişi yakalandı. Ayrıca trafikte kural ihlali yapan 23 araca 201 bin 265 lira idari para cezası kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Saat 21.00'da başlayan 81 ekip ve 180 personelin katıldığı denetimde 2 bin 353 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken toplamda 586 araç ve motosiklet arandı. Denetim sırasında kimlik kontrolü yapılan kişiler arasında 'tehdit', 'dolandırıcılık', 'hakaret', 'hırsızlık', 'yaralama', 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan aranmaları bulunan 9 kişi yakalandı. Trafikte yapılan denetimlerde ise 10 araç trafikten menedilirken 23 araca 201 bin 265 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca gün içinde yapılan asayiş denetimlerinde kasten öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Esenyurt 3-sayfa Güncel trafik Asayiş Hukuk Ceza Suç

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