Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler İstanbul Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde apartmanın asansör boşluğuna bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Sitenin gece bekçisi A.O, polise verdiği ifadesinde, ölen kişinin Ömer isminde asansör ustası olduğunu, kendisinin yanında kaldığını ve binanın 3. katında asansör kabinini incelerken düştüğünü belirtti. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel İstanbul Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler

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