Esenyurt'ta Araçta Camdan Sarkan Yolculara Ceza

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Esenyurt'ta seyir halindeki bir araçta camdan sarkan 2 yolcu ile sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için idari para cezası uygulandı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sanal devriyesi sırasında tespit edildi.

Esenyurt'ta seyir halindeki aracın camından sarkan 2 yolcu ile sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları kapsamında, 19 Temmuz'da Ardıçlı Mahallesi'nde bir araçtaki 2 yolcunun camdan sarkarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Aracın plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücü M.E.G. ile yolcular Y.B.E. ve Y.T.K. yakalandı.

Sürücü ile yolculara, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet kemeri takmamak", "saygısızca araç kullanmak", "hız sınırının altında araç kullanmak" ve "yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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