Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Araç Park Yeri Kavgası Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki esnaf arasında araç park yeri tartışması sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta iddiaya göre araç park yeri nedeniyle iki esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede yerini sopalı bıçaklı kavgaya bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak kavgayı ayırırken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Sopalı bıçaklı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi 716. sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki komşu esnaf arasında araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma yerini sopalı bıçaklı kavgaya bıraktı. Çevredekilerin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyüdü. Kavga anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalık iki grubun sopalar ve bıçaklarla kavga ettiği anlar görülüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı biber gazı sıkarak ayırdı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Polis

Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün "hastayım" deyip istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
title