Esenyurt'ta annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Esenyurt'ta bir şüpheli, annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde C.A.K, annesi E.D'yi darbetmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları E.D'yi oğlunun elinden kurtardı, saldırgan ise kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.A.K'yi kısa sürede yakaladı.

Hakkında "tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından işlem yapılan C.A.K, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.