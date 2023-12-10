Esenyurt'ta annesini darbeden şüpheli gözaltına alındı
Bağlarçeşme Mahallesi'nde C.A.K, annesi E.D'yi darbetmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları E.D'yi oğlunun elinden kurtardı, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.A.K'yi kısa sürede yakaladı. Hakkında 'tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve uyuşturucu madde kullanımı' suçlarından işlem yapılan C.A.K, adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta annesini darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Bağlarçeşme Mahallesi'nde C.A.K, annesi E.D'yi darbetmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları E.D'yi oğlunun elinden kurtardı, saldırgan ise kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.A.K'yi kısa sürede yakaladı.
Hakkında "tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından işlem yapılan C.A.K, adliyeye sevk edildi.