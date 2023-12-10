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Esenyurt'ta annesini darbeden şüpheli gözaltına alındı

10 Aralık 2023 16:39 Son Güncelleme: 16:40 Abone Ol

Bağlarçeşme Mahallesi'nde C.A.K, annesi E.D'yi darbetmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları E.D'yi oğlunun elinden kurtardı, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.A.K'yi kısa sürede yakaladı. Hakkında 'tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve uyuşturucu madde kullanımı' suçlarından işlem yapılan C.A.K, adliyeye sevk edildi.