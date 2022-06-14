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ESENYURT'TA ANNESİNİ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA ANNESİNİ BIÇAKLADI

ESENYURT'ta, Esra G., tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

ESENYURT'ta, Esra G., tartıştığı annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan kız, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı annenin olay sonrası yaşadıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Hamide G. ve kızı Esra G., evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darbetmesi üzerine kız, Hamide G.'yi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne, kendisini dışarı atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Saldırgan kız ise olay yerinde polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Esra G.'nin 3 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, annenin hastanede tedavisi devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamam Esra G., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklamanın ardından annenin kanlar içinde yerde yattığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayın görgü tanığı Mehmet Gülmez, "Bir kadının bağırma seslerini duydum. Kanlar içindeydi. O arada hemen ambulansı aradım. Kızı tarafından bıçaklanmış. Ambulans ve olay yeri inceleme geldi. Polisler geldi, kızı alıp götürdüler. Bildiğim kadarıyla bu kadar" dedi.

Görüntü dökümü:

-Olay sonrası kadının yerde yatması (Cep telefonu)

-Olayın yaşandığı sokak

-Mehmet Gülmez ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Gülmez Esenyurt Güncel Haberler

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