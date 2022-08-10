Esenyurt'ta alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı

Alper KORKMAZ-Özgür KUMANOVALI-Erol DEĞİRMENCİ / -İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurla Esenyurt'ta bazı alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı bir servis aracı oluşan çukura düştü.

Alper KORKMAZ-Özgür KUMANOVALI-Erol DEĞİRMENCİ / -İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurla Esenyurt'ta bazı alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı bir servis aracı oluşan çukura düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

2 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

"ŞİDDETLİ YAĞDI"

Yaşanan seli anlatan servis şoförü, " Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. " dedi. Mahalle sakini İbrahim Çabalak, "Yağmur çok şiddetliydi. 3-4 kez aynı yerde çukur oluştu. Rögar patlıyor sürekli. Yaralanan olmadı maddi hasar meydana geldi. Sokakta baya kötü." şeklinde konuştu.