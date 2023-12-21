Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Aldatma Şüphesiyle Eşini Öldüren Kadının Yargılanması Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Esenyurt'ta kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar ifade verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Esenyurt'ta, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile avukatı katıldı. Maktul Yılmaz Yolcu'nun ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın kardeşi Fatma Özalp, ablası evlendiğinde çocuk yaşlarda olduğunu ifade ederek, "Annem ve ablamın söylemlerinden ablamın mutsuz bir evliliği olduğunu biliyorum. Ablam İzmir'e yanımıza geldiği zaman mutsuz olduğunu söylerdi. 2018'de Ayvalık'a taşınma kararı aldılar. Eniştem, ablamı ve çocukları dinlenmeleri için İzmir'e yanımıza yolladı. Ablam, Ayvalık'ta yaşayan bir kadınla eniştemin cinsel içerikli mesajlarını yakalamıştı. Bu olaydan sonra tüm ailesine boşanmak istediği haberini verdi." diye konuştu.

Bu olayın ardından eniştesinin kardeşlerinin, babasının yanına gelerek, bir daha böyle bir olay olmayacağına dair söz verdiklerini kaydeden Özalp, ablasının boşanmaktan vazgeçip tekrar İstanbul'a taşındığını anlattı.

Özalp, "Ablamın yanına İstanbul'a gittiğim zamanlar ortamları huzursuzdu. Hiç arkadaşı olmayan ablam, 'Enişten bana izin vermiyor' derdi. Ablam uzun süredir eniştemin bir kadınla olduğunu söylüyordu. 'Artık evliliğimiz çekilmez hale geldi. Kanıt bulup boşanmam gerekiyor' diyordu. Eniştemin mesajlarını yakalamış." dedi.

Sanığın, eşinin kendisini aldatıp aldatmadığını kanıtlamak için aldığı ses kaydının duruşmada dinletilmesi üzerine müşteki avukatı İbrahim Menteşoğlu, "Kayıttaki konuşmanın kiminle yapıldığı belli değil. Bu ses kaydıyla cinayete kapı aralanmaz. Sanık mahkemeyi etkilemeye çalışıyor. Dikkate alınmaması gerekiyor." diye konuştu.

Tanık Hatice Tekin de maktule "abi" dediğini, sadece satın aldığı ev için konuştuğunu, aralarında duygusal bağ olmadığını ve sanığın daha önce kendisini arayarak hakaret ettiğini söyledi.

Sanık Necibe Yolcu ise savunmasında, eşinin Hatice Tekin ile birlikte olduğunu kabul ettiğini öne sürerek, "Yemin ederim bunu senin üzerine kuma getireceğim." dediğini iddia etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Necibe Yolcu ile maktul Yılmaz Yolcu'nun evli oldukları, 26 Şubat 2023'te sanığın kendisini aldattığından şüphelendiği maktulü arayarak eve çağırdığı belirtiliyor.

Sanık ile maktulün mutfakta münakaşa yaşadıkları, maktulün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden sanığın, eline geçirdiği bıçakla Yılmaz Yolcu'yu öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanık Necibe Yolcu'nun "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Yolcu Esenyurt İzmir Özalp Mahkeme Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Okulların ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? Kredi kartı faiz oranları değişti mi? Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Motorine zam var mı? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi? Eski ehliyet kullanmanın cezası var mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title