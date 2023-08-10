Esenyurt'ta Alacak Verecek Yüzünden Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden eski iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

ESENYURT'ta M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı. M.B.'nin pompalı tüfekle saldırısı çevredeki bir kişi tarafından ilk anından itibaren cep telefonuyla görüntülendi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt'un Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin işyerinin eski sahibi T.B. ve işyeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. M.B.T.'nin saldırısı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Silahı tutukluk yapan saldırgan bir süre uğraştıktan sonra ateş açmayı başarıyor. Kaçan saldırgana bir kişi cep telefonu veriyor. Ancak saldırgan telefonu yere atarak kaçıyor.