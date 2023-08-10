Esenyurt'ta Alacak Verecek Meselesi Yüzünden İş Yerine Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı
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Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine pompalı tüfekle ateş eden saldırgan tutuklandı. Olayda saldırganın iş yerine rastgele ateş ettiği belirtildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Koza Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden iş yeriyle arasında anlaşmazlık bulunan M.B.T. pompalı tüfekle iş yerine gelerek rast gele ateş etti. Saldırının ardından elinde tüfekle olay yerinden uzaklaşan M.B.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel