Esenyurt'ta Alacak Verecek Meselesi Yüzünden İş Yerine Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine pompalı tüfekle ateş eden saldırgan tutuklandı. Olayda saldırganın iş yerine rastgele ateş ettiği belirtildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.