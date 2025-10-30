Haberler

Esenyurt'ta Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı

Esenyurt'ta Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı
Güncelleme:
Esenyurt'ta iki aile arasında laf atma nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı, kavga cep telefonuyla kaydedildi.

ESENYURT'ta, iddiaya göre iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tarıtşmada 2 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Saadetdere Mahallesi 96. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında gerginlik bulunan iki aile arasında laf atma konusunda tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden taraflar çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
