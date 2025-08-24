Esenyurt'ta Açık Hava Etkinlikleri Başladı

Esenyurt Belediyesince, açık hava sineması, konser, kukla gösterilerini kapsayan açık hava etkinlikleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki etkinliklere her yaştan kişi ilgi gösterdi.

Çocuklar için kukla gösterileri, "bubble show" etkinliği, sahne performansları ile müzik dinletileri yapılan programda yetişkinler için de açık hava sineması ve konser düzenlendi.

Sosyal etkinliklerle komşuluk ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra vatandaşların keyifli yaz akşamı geçirmesi amaçlandı.