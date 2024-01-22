Esenyurt'ta 9 Kişiyi Bıçaklayan Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı
Esenyurt'ta, farklı bölgelerde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta, 9 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı.
Yaralıların 8'i ihbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, 1 yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.
Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.