Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı gören çevredekiler çocuğu hastaneye götürdü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, marketten çıkıp sokağın karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Aslı M'ye çarparak, yaklaşık 3 metre sürükledi. Kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin kepenklerine çarpıp durabildi.

Kazayı gören çevredekiler ağır yaralanan Aslı M'yi yoldan geçen araçla hastaneye götürdü. Çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, duran bir taksinin arkasından yola çıkan çocuğa otomobilin çarpması yer aldı. Çevredekilerin çocuğu kucakladıktan sonra yoldan geçen bir otomobile bindirip olay yerinden götürmesi de görüntülere yansıdı.