Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası - Haberler

ESENYURT'ta, tekstil atölyesine 730 bin lira değerinde maske yaptırıp, ürünleri aldıktan sonra karşılıksız çekle ödeme yaptığı öne süürlen şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, 19 Nisan Salı günü İncirtepe Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinde yaşandı. İddiaya göre Ali Ağçiçek, Ali Üşümüş'e ait tekstil atölyesine gelerek 730 bin liralık N95 maske siparişi verdi. Ödemeyi 3 çekle yapacağını söyleyen Ağçiçek, maskeleri aldıktan sonra bozdurabileceklerini belirterek atölyeden çıktı. Siparişi veren kişiyi araştıran tekstil atölyesi sahibi, referanslarının iyi olduğunu öğrenince maskeleri hazırladı. Üşümüş, 730 bin lira değerindeki maskeleri Ağçiçek'in Şişli'de verdiği adrese gönderdi.

BANKADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

"730 BİN LİRALIK ZARARA UĞRADIK"

"BİR GECEDE HEPSİNİ BOŞALTMIŞLAR"

"BİR SÜRÜ KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel