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Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | ESENYURT'TA 6 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Son dakika haberler: ESENYURT'ta Suriyeli iki kişinin aracına uyuşturucu ve sahte para koydukları belirlenen 6 polis tutuklandı.

ESENYURT'ta Suriyeli iki kişinin aracına uyuşturucu ve sahte para koydukları belirlenen 6 polis tutuklandı. Polislerin araçtaki parayı tutanaklara da eksik geçirildiği tespit edildi

Esenyurt'ta 13 Mart'ta denetimler sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman'ın bulunduğu aracı durdurdu. İddiaya göre, polisler arama sırasında araca uyuşturucu ve sahte para koydu. İki Suriyelinin üzerinden çıkan 9 bin 156 Dolar ve 33 bin 900 TL de tutanaklara 3 bin 456 dolar ve 14 bin 770 TL olarak geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman polislerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. 6 polis hakkında adli ve idari soruşturma yapıldı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen  Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G. ve Mehmet S. 29 Mart'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu, Suriyeli, Esenyurt, Polis, Güncel, Haberler

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