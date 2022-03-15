ESENYURT'TA 6. KATTAN DÜŞEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düştü. Oruç'un düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti.

"YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI, YUKARIDAN AŞAĞIYA BAKAMIYORDU"

"6. KATTAN İNTİHAR EDECEĞİNE İNANAMIYORUM"

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Cenaze aracının çıkması

Demirören Haber Ajansı / Güncel