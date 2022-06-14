Esenyurt'ta 6 ayda 3 bin 921 göçmen yakalandı - Haberler

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Esenyurt'ta 6 ayda 3 bin 921 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta 6 ayda 3 bin 921 göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen bin 5 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen bin 5 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde Esenyurt'ta son bir hafta içerisinde 464'ü Suriye, 116'sı Afgan, 34 Pakistan olmak üzere farklı uyruklara mensup toplam bin 5 kaçak göçmen yakalandığını açıkladı.Valilik tarafından açıklanan verilere göre 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt'tan geri gönderme merkezlerine gönderilen göçmen sayısı 3 bin 921'e ulaştı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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